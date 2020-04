Costiera amalafitana, Agerola. Il sindaco Mascolo proroga le aperture per Venerdì e Sabato santo

Lo ha stabilito, su proposta del Sindaco Luca Mascolo, il Comitato Operativo Comunale riunito in seduta permanente per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. Stabilito anche l’acquisto di mascherine ffp2 da distribuire privilegiando i più esposti al rischio

Il Comitato Operativo Comunale (C.O.C.), riunito in seduta permanente per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, ha accolto favorevolmente nella seduta di oggi martedì 7 aprile, la proposta avanzata dal sindaco Luca Mascolo di acquistare una scorta di mascherine di tipo ffp2 che saranno distribuite privilegiando coloro che stanno affrontando in prima linea questa difficile battaglia (medici, infermieri, operatori ecologici, esercenti commerciali, forze dell’ordine).

Il primo cittadino ha inoltre concordato con i membri del Comitato, una rimodulazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali autorizzati. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile l’apertura al pubblico sarà consentita fino alle ore 19.00. A Pasqua (domenica 12) e Pasquetta (lunedì 13 aprile) invece è stata disposta la chiusura totale fatta eccezione per farmacie e parafarmacie.

«L’invito – dice il primo cittadino Luca Mascolo – resta quello di rispettare l’obbligo di restare a casa e le altre norme di contrasto alla diffusione del COVID-19. Le notizie di un lento, ma costante rallentamento del contagio, accendono barlumi di speranza. Ma non è questo il momento di abbassare la guardia. Verrebbero vanificati tutti i sacrifici di queste settimane per preservare noi stessi, i nostri cari ed il nostro territorio. In questa fase cruciale bisogna mostrare lo stesso atteggiamento responsabile che la comunità agerolese ha assunto in queste difficili settimane. Insieme vinceremo questa battaglia e torneremo a vedere la luce».