Costi elevati per adeguare autobus, metro e treni alle normative: aziende a rischio. Non soltanto per quanto riguarda il fronte sanitario ed i conseguenti protocolli, ma anche per quanto riguarda quello economico, a causa di tutti i costi da sostenere per adeguarsi alle normative, le aziende che gestiscono autobus, metro, treni, aerei sono a rischio. Inoltre, obbligatorio sarà misurare la temperatura di tutti i passeggeri anche nelle piccole stazioni.

Da metà marzo i servizi di trasporto sono stati ridotti all’osso in tutt’Italia e le aziende dei settore hanno cercato di tenere in piedi i bilanci mettendo in ferie o in cassa integrazione gran parte dei dipendenti.