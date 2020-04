Costa Magica ad Ancona “Non sono appestati” . Finalmente qualcuno che ragiona in Italia, dalla Regione Marche. un appiglio di speranza per una nave che ha anche equipaggio della Penisola Sorrentina, dalla costa di Sorrento.

La nave da crociera Costa Magica, nei primi giorni dell’epidemia di Coronavirus, fece notizia perchè bloccata ai Caraibi con molti paesi che negavano l’attracco. Ora, nei prossimi giorni, approderà al porto di Ancona tra imponenti misure di sicurezza sanitaria, dopo che ore fa era in rotta nella zona delle Canarie e poi ora è entrata nel mar Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra e dopo cinque giorni di navigazione arriverà nel porto anconetano.

Del suo arrivo nel porto del capoluogo marchigiano ne da notizia la Regione Marche in un suo comunicato: “Attraccherà nei prossimi giorni al Porto di Ancona la nave Costa Magica, con a bordo il solo equipaggio, composto da 617 persone, che, senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all’interno dello scalo dorico, saranno fatte sbarcare con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria, per raggiungere le proprie destinazioni di residenza.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ne ha informato il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e il presidente della Regione Luca Ceriscioli. I controlli sanitari saranno effettuati a bordo prima dello sbarco, a cura dell’Usmaf, il servizio sanitario marittimo, e per l’evacuazione di pazienti Covid saranno praticati protocolli di massima sicurezza, come già attuati negli altri porti italiani e secondo quanto assicurato dal ministro stesso”.

Ma sull’arrivo della nave da crociera c’è stata qualche polemica e fake news che è stata messa a tacere dal primo cittadino anconetano, Valeria Mancinelli, ed afferma che “non è una nave di appestati e le persone resteranno a bordo fino all’esito del terzo tampone negativo. Quelle persone non metteranno piede in città, chi scende non lo farà alla spicciolata facendosi venire a prendere dal cognato”.

E continua: “Non esiste alcun problema di sicurezza sanitaria. Le operazioni di sbarco avverranno nella massima sicurezza e sarà la compagnia crocieristica Costa ad occuparsi di tutto, costi compresi”.