Costa Fortuna è arrivata a Brindisi, vi rimarrà 60 giorni

BRINDISI – E’ arrivata oggi intorno alle 14,30 h attraccato alla diga di Punta Riso la nave Costa Fortuna di Costa crociere, e resterà ormeggiata sino a quando la tempesta del Covid-19 non sarà passata, si parla di circa 60 giorni. La nave era in navigazione da un mese. A bordo c’è solo l’equipaggio composto da circa 984 persone, compreso un presidio sanitario con due medici. Non si segnalano al momento sospetti casi di Covid-19. E’ salpata un mese fa da Singapore dove ha fatto sbarcare i passeggeri. A Brindisi sarà messa in quarantena, una parte dell’equipaggio sarà fatto sbarcare, i dipendenti saranno rimpatriati o portati in delle strutture. Dall’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico garantiscono che la nave non avrà alcun impatto con la città, salvo la necessità di garantire un servizio per la cambusa e quindi dei viveri per coloro che resteranno a bordo. La nave è lunga circa 270 metri e resterà ormeggiata alla diga che può ospitare un’imbarcazione di tale dimensione.

Al momento sono 70 le grandi navi da crociere italiane che cercano un ormeggio, una specie di parcheggio perché non possono restare in mare. Ogni nazione deve accogliere le navi battenti la propria bandiera. Le navi saranno ospitate nei principali 20 porti italiani, tra questi anche Brindisi e Bari. La Costa Fortuna non sarà la sola a Brindisi, ma ne arriverà un’altra. Secondo un calcolo ogni porto ne farà ormeggiare due. Il tutto avviene su disposizione del Ministero in accordo con il comando generale delle Capitanerie di porto, prefetture e istituzioni locali. E’ la prima volta che si fermano contemporaneamente intere flotte di grandi navi, per la maggior parte queste ora provengono dai crociere nei paesi caldi.