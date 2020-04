Costa d’Amalfi, Nullanews “Se riuscissimo a far passare il virus per Vietri sul mare, lo arresteremmo”

Esilarante l’ultima Nullanews sulla Costa d’Amalfi, che si prepara ad essere blindata per queste festività di Pasqua e Pasquetta. Un esperto virologo da il suo verdetto e riconosce qual è la misura per fermare i contagi: “Se riuscissimo a far passare il virus per Vietri sul mare, lo arresteremmo sicuro”. L’architetto Christian De Iuliis, anche in questo momento è riuscito a strapparci un sorriso, con le sue brevi dai social.