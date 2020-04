Costa d’Amalfi, Fratelli d’Italia: “stagionali esclusi dai 600 euro”. Ci sarà interrogazione dell’On. Iannone

Fratelli d’Italia ha presentato degli emendamenti per i prossimi provvedimenti, riguardo ai lavoratori stagionali esclusi dai 600 euro per l’emergenza coronavirus. Inoltre, il partito di Giorgia Meloni ha manifestato la volontà di presentare un’interrogazione in Senato con l’On. Antonio Iannone, su segnalazione del coordinamento Costiera Amalfitana. In allegato la nota firmato dal coordinatore FdI costiero Matteo Cobalto:

Nostra ferma volontà è sostenere le categorie escluse assurdamente dall’indennità dei 600 euro per Marzo del 2020. Lavoratori legati profondamente alla stagionalità ed al turismo quali commesse di negozi, parcheggiatori, autisti e molti altri operatori di vari settori che non potranno beneficiare di nulla. Per giunta molti di questi lavoratori hanno terminato anche la fruizione del sussidio di disoccupazione restando scoperti da ogni genere di entrata reddituale.

Ma la tragica sorpresa non finisce qui. Infatti la possibilità che in tanti lavoratori, pur rientrando nei settori tutelati come alberghi ristoranti o stabilimenti, potranno comunque vedersi rifiutata la richiesta del bonus solo per una semplice dicitura assente nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione all’Inps è la ciliegina sulla torta di un paradosso.

Una impostazione quindi scriteriata ed inadeguata del decreto “cura” Italia che danneggia e sbeffeggia tante persone. Nelle nostre possibilità faremo il possibile. Abbiamo già segnalato queste dinamiche al senatore Antonio Iannone che presenterà un interrogazione parlamentare in merito e ha proposto emendamenti per la situazione da inserire nei prossimi provvedimenti.

I nostri consiglieri comunali sul territorio hanno già richiesto consigli straordinari per proporre alle amministrazioni sospensione dell’addizionale comunale all’IRPEF per chi è lavoratore stagionale, sospensione dell’imposta di soggiorno dovuta da alberghi ed altre strutture ricettive per intero 2020, Riduzione della Tosap per i locali adibiti a bar e pub.

Di seguito le dichiarazione dell’On. Iannone che ha accolto l’istanza mossa dal coordinamento costiera amalfitana: “ Il provvedimento denominato Cura Italia è solo un cerotto. Fratelli d’Italia ha presentato un robusto pacchetto di emendamenti per migliorarlo in tutti i settori produttivi, tra i quali il turismo e i suoi servizi annessi. Abbiamo dato massima disponibilità alla collaborazione anteponendo gli interessi della Nazione a quelli della fazione ma il Governo deve ascoltare, non fare sterili appelli alla responsabilità a cui segue solo una inutile cortesia istituzionale di vetrina.

Abbiamo detto che le risorse stanziate sono troppo poche e questo si concretizza in aiuti di importo insufficiente o addirittura in esclusioni di soggetti che per l’impossibilità di lavorare restano allo stremo. Bisogna comprendere in maniera profonda che all’emergenza sanitaria di accompagna anche quella sociale ed economica. Per fronteggiare questa guerra serve una potenza di fuoco con risorse adeguate e tempestività perché i problemi dei cittadini vanno anticipati e non rincorsi. Si rischia procedendo in questo modo di arrivare con aiuti miseri, parziali e quando sarà troppo tardi.

Con il nostro Leader Giorgia Meloni continuiamo nel confronto con il Governo proponendo un bazooka con un piano da 100 miliardi di Euro, l’Europa non deve essere matrigna, basta tasse e vincoli, le nostre ricette prevedono aiuti molto più sostanziosi ed estesi a tutte le fasce di popolazione, misure che devono essere agili non bloccate dalla burocrazia nella erogazione. Occorre liquidità fresca per famiglie, imprese e soggetti in difficoltà: bisogna fare tanto, presto e senza lasciare indietro nessuno. Non è possibile prevedere in questa situazione 600 euro una tantum e quando si riescono ad ottenere per gli Italiani in difficoltà quando invece si spendeva oltre 900 euro al mese per un immigrato.”