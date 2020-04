Costa d’Amalfi. Domani Webinar: gestione degli hotel e prospettive ai tempi del COVID-19

Domani, giovedì 9 aprile, alle ore 11.00 sulla pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi è in programma il Webinar “Presente e Futuro” per discutere delle prospettive presenti e future per gli hotel, ai tempi del Covid_19 .

Ospite speciale Giancarlo Carniani, attento osservatore dei trend della travel industry, lo fa da General Manager di un gruppo di hotel fiorentini – quindi in presa diretta con il mercato – e con l’esperienza di chi dall’ideazione di BTO – Buy Tourism Online ha avuto la possibilità di seguire l’innovazione nel viaggio da un punto di vista privilegiato.

A interagire con lui Daniela Carrano, General Manager e Owner di Hotel Aurora **** a Amalfi. Interverrà Andrea Ferraioli, Presidente Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Modererà Robert Piattelli, Co-founder BTO Educational.

Un’ora per approfondire anche cosa sta succedendo all’estero dove si è entrati in fase 2 di quest’emergenza e come gli hotel e il mondo della ristorazione si sta preparando al futuro, tra il prendersi sempre più cura dei propri ospiti e tutti gli altri fattori di pre-condizione.

A domani,

Distretto e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi

Authentic Amalfi Coast