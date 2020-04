Costa d’Amalfi. Dal Distretto Turistico il webinar SOS Extralberghiero & Experience

Oggi 30 aprile alle ore 11.00, sulla pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, andrà in onda un nuovo webinar promosso sotto il cappello del progetto Authentic Amalfi Coast.

Si parlerà delle opportunità messe in campo per il settore Extra-Alberghiero e del potenziale delle Experience per il comparto turistico, nella fase di ripartenza.

Nel dibattito interverranno Salvatore Aceto, Amalfi Lemon Experience, Gennaro Castiello, Ristorante Acqua Pazza a Cetara, Michele Inserra, Cartotrekking e Giacomo Miola, Gastronomic Trekking.

Ospite Speciale, Danilo Beltrante, Fondatore di Vivere di Turismo, una delle start up più innovative per il settore extra-alberghiero, di Locobel, azienda che cura lo sviluppo di vari Brand e co-fondatore dell’Associazione Property Managers Italia.

Interverrà Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Modererà Robert Piattelli, Co-founder di BTO Educational.

Sintonizzatevi per interagire con gli ospiti.

