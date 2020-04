Costa d’Amalfi, Covid: richiesti quattro nuovi tamponi a Ravello

Quattro nuovi tamponi sono stati richiesti a Ravello. Si tratta di giovani ravellesi rientrati da Londra circa dieci giorni fa e che si trovano quindi già in isolamento, secondo le disposizioni per limitare i contagi: uno di questi ragazzi ha presentato una perdita di gusto e olfatto, sintomo tipico da coronavirus. Entro martedì i quattro giovani saranno sottoposti a test. Ricordiamo ai nostri lettori che nella Città di Ravello è presento un caso positivo, con un ragazzo che lavorava in Svizzera ed ha fatto rientro in paese.