Costa d’Amalfi blindata a Pasqua per l’emergenza Covid: una barriera di vigili da Amalfi a Positano

Il governatore della Regione Campania, lo scorso 25 marzo ha prorogato le misure restrittive fino al 14 aprile in seguito alla diramazione dell’ordinanza n. 23. Il momento è decisivo per agire fortemente sulla riduzione dei contagi del coronavirus, a Pasqua e tradizionale Pasquetta per quest’anno si dovrà restare a casa, ma la prudenza con questa situazione non è mai troppa. La Costa d’Amalfi si blinda, oltre al monitoraggio dei quattro ingressi stradali, ci sono comuni che stanno adottando il monitoraggio del territorio. Da Amalfi a Positano a presidio del territorio ci sarà una barriera di vigili, che controllerà il territorio via terra e via mare: a supporto degli agenti municipali in strada, sono già operative imbarcazioni che controllano anche sulle coste.