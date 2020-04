Coronavirus, a Vico Equense obbligo di mascherina per chi esce di casa

Vico Equense – Obbligo per tutti i cittadini di usare la mascherina protettiva quando si trovano al di fuori della loro abitazione. La nuova ordinanza a firma del Sindaco Andrea Buonocore, appena pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente, la cui efficacia è prevista a partire da oggi, sino a nuove disposizioni, precisa che vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite, al fine di proteggere sé stesso e gli altri dalla possibilità di contagio, utilizzando sempre la mascherina o ogni altro idoneo dispositivo protettivo, e laddove necessario in relazione al contesto, proteggere le mani con guanti. Inoltre è fatto obbligo ai titolari delle attività commerciali di cui all’allegato 1 al DPCM del 11.03.2020, e a tutti gli addetti a qualsiasi titolo presenti all’interno dei locali, negli orari di apertura, di fare uso di guanti e mascherine. L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la sola necessità di non lasciare soli minori disabili o anziani.

Qui l’ordinanza.