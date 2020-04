Coronavirus. Un caso a Ravello e Praiano. Aggiornamenti

Due nuovi casi di Coronavirus in Costiera Amalfitana: due uomini, uno di Ravello e uno di Praiano, sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Come abbiamo riportato, sono stati sottoposti a tampone un giovane di Ravello, di ritorno dalla Svizzera insieme ad un suo amico, quest’ultimo risultato negativo, e un uomo di Praiano, a sua volta di ritorno dagli Stati Uniti.

Al riguardo, il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino si è così espresso:

“Mi è stato comunicato dall’ASL l’esito dei 2 tamponi effettuati a Ravello, di cui 1 risultato positivo.

Appena giunta notizia, insieme alle forze dell’ordine, alla presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ravello, Procolo Chiocca, mi sono attivato per ricostruire la rete dei contatti della persona contagiata ed adottato tutte le misure di cautela del caso: la situazione è sotto controllo poichè il ragazzo è in isolamento dal 22 marzo, giorno in cui ha fatto rientro a Ravello, e continuerà ad essere in isolamento e pertanto invito tutti a restare tranquilli.

La persona risultata positiva, con cui ho lungamente parlato a telefono, è chiusa in casa da tempo,in condizioni di salute più che buone e ci ha inoltre comunicato che ha viaggiato con una decina di ragazzi, provenienti da altre parti d’Italia.

Ci stiamo attivando perché, per il tramite dell’Asl, siano attivate tutte le procedure previste, finalizzate a verificare lo stato di salute dei ragazzi coinvolti ed eventuali loro ulteriori contatti.

Ora manteniamo alta la guardia e continuiamo a rispettare scrupolosamente le regole che ben conosciamo. Ne usciremo!”

Il Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino ha detto: “Siamo al lavoro, stiamo ricostruendo la rete dei contatti ma siamo molto ottimisti, perché l’uomo è venuto dagli Stati Uniti d’America ed è stato sottoposto ad ogni tipo di controllo. E’ stato in quarantena, rispettandola totalmente e pienamente, ragion per cui siamo molto ottimisti”.