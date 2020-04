Coronavirus. Tutti negativi i test rapidi eseguiti agli operatori dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione

Nella giornata odierna circa cinquanta operatori sanitari, tra medici ed infermieri, dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello sono stati sottoposti a test rapidi per il Coronavirus grazie ai kit messi a disposizione dalla Regione Campania. A differenza del tampone classico il test rapido viene eseguito mediante una goccia di sangue, simile per modalità al test per la glicemia. Tutti i test eseguiti sono risultati negativi.