Coronavirus. Come tutelare i piccoli animali da compagnia: i suggerimenti della Farmacia Elifani di Meta

Meta, Penisola sorrentina. La Farmacia Elifani, capitanata dal Dr. Giuseppe De Simone, ci ha abituati sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad un’organizzazione impeccabile, dettata da professionalità e rispetto delle norme anti contagio per i propri clienti e farmacisti. Stavolta hanno pensato a tutto e tutti, a maggior ragione i nostri amici animali. Ecco alcuni consigli della Farmacia su come tutelare i piccoli animali da compagnia e curare la loro igiene durante l’emergenza coronavirus.

Se l’animale in precedenza era solito fare lunghe passeggiate, meglio ridurre i quantitativi di cibo somministrato per evitare aumenti di peso dannosi per la salute. I negozi che trattano articoli per animali sono rimasti aperti e, come per la spesa di tutta la famiglia, suggeriamo di fare una scorta degli alimenti per i pet onde evitare di uscire più volte alla settimana per i rifornimenti.

Sebbene gli animali da compagnia non rappresentino veicoli di contagio, se il proprietario lo desidera può detergere le loro zampe al rientro dalla passeggiata. È assolutamente controindicato l’utilizzo di candeggina o alcol che, oltre a causare irritazioni cutanee, rischiano di essere ingeriti dagli animali, provocando pericolose intossicazioni. Le zampine possono essere pulite con sapone per animali o con una soluzione di bicarbonato in acqua tiepida. In alternativa, esistono in commercio salviette impregnate con prodotti igienizzanti specifici per cani e gatti.

È buona abitudine lavarsi accuratamente le mani dopo aver accarezzato gli animali o aver maneggiato accessori che siano stati a stretto contatto con il loro pelo, come i guinzagli.

Gli ambulatori veterinari sono aperti con accessi contingentati: è pertanto consigliabile prendere accordi telefonici col medico veterinario, che sarà in grado di valutare se la visita sia urgente o differibile. La ricetta veterinaria elettronica consente la prosecuzione di terapie croniche senza il bisogno di andare fisicamente in ambulatorio.

È sufficiente recarsi nella propria farmacia o parafarmacia di fiducia per acquistare il farmaco di cui si ha necessità, dotati del numero di ricetta elettronica e di un PIN generati dal veterinario.

