Coronavirus, a Scafati decine di persone in Chiesa per la veglia di Pasqua: i carabinieri fermano tutto

Scafati – Un assembramento di decine persone si è formato in tarda serata di ieri (sabato Santo) all’interno della chiesa in piazza Vittorio Veneto a Scafati, Santa Maria delle Vergini. Il gruppo di fedeli si sarebbe recato in parrocchia in occasione della veglia Pasquale. L’anomalia era subito stata segnalata sui social network da alcuni residenti in zona che li avevano visto entrare.

Tempestivo l’intervento dei Carabinieri, che sono entrati dentro, probabilmente per appurare la situazione ed eventualmente provvedere alle sanzioni. Dopo l’ingresso dei Carabinieri, dalla parrocchia sono uscite diverse persone, a scaglioni.

Le indicazioni dei vescovi erano state chiare, prevenendo in accordo con il Consiglio dei Ministri, la presenza di un massimo di 8 persone, tra parroco, lettore, ed altro accompagnatori. Infatti ancora non ci si spiega come sia potuto accadere questo illecito.

foto di repertorio