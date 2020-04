Coronavirus a Sant’Agnello: Mister Karaoke risolleva la cittadinanza in quarantena

Sant’Agnello – In questo insolito pomeriggio di quarantena pasquale, dove tutto tace nella cittadinanza santanellese, per le strade della località Maiano si propaga l’allegria di una persona che potremmo definire “Mister Karaoke“. Si tratta di un ragazzo che dal tetto della propria abitazione sta effettuando uno spettacolo di intrattenimento per tutti coloro che riescono ad ascoltarlo.

Le insta-stories sono invase dalla tua performance, quindi per ora, ci limitiamo a ringraziarti finchè non svelerai la tua identità.