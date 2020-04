Coronavirus. Salvini: “Riaprire le Chiese per la messa di Pasqua”. La risposta di Don Pirri: “Noi preti rispettiamo le leggi”. “Si può andare dal tabaccaio – ha affermato Salvini – perché senza sigarette non si sta, per molti è fondamentale anche la cura dell`anima oltre alla cura del corpo. C’è un appello mandato ai vescovi di poter permettere a chi crede, rispettando le distanze, con mascherine e guanti e in numero limitato, di entrare nelle chiese, come si entra in numero limitato nei supermercati. La Santa Pasqua – ha concluso Salvini -, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, per milioni di italiani può essere un momento di speranza da vivere”.

Don Dino Pirri (sacerdote di San Benedetto del Tronto) – “Salvini, noi preti rispettiamo le leggi” – “Caro Salvini, oggi le chiese sono chiuse perché noi preti rispettiamo la legge del nostro paese. Obbediamo ai nostri vescovi e non a te. Non usiamo il nostro popolo, ma lo amiamo. Non ci sta a cuore il consenso ma il bene comune. Domenica delle Palme”.

Fonte Tgcom24