Coronavirus. Riflessioni in quarantena di Valeria Civale

Questi giorni sono comunque difficili per tutti e non solo per i malati ed i loro parenti con il personale sanitario ma anche come accennato per le donne vittime di violenza che si trovano in una situazione di rischio recluse in casa con il loro carnefice, a cui non possono sfuggire nemmeno se volessero. Importante quindi denunciare al 1522 numero dedicato a queste donne ma anche a uomini in pericolo.

Al sicuro da un virus queste persone rischiano di perdere la vita per mano di coloro che dovrebbe amarle.

Non bastano spesso le leggi a proteggerle. La violenza quale fenomeno maschile nasce dalla convinzione di dominare il partner e controllare i suoi spazi , i suoi diritti arrivando a livelli criminale in cui accade spesso l irreparabile.

Il fenomeno non è nuovo ma ha origini remote e si manifesta con prevaricazione fisica, psicologica e talvolta perfino economica che lascia a volte la vittima impotente, incapace di reagire per paura o per mancanza di fiducia nella possibilità della giustizia e di una pena per questi delinquenti.

Ai nostri giorni però la violenza da realtà privata è divenuta un fenomeno all’ attenzione dell’opinione pubblica con particolare riferimento alla violenza domestica.

Andando indietro nel tempo il movimento femminista negli anni settanta ha avuto il merito di porre l‘attenzione al fenomeno delle donne picchiate dai loro partner. Questa visione si è poi giustamente estesa fino ad includere anche le donne non sposate ma coabitanti ma anche gli uomini vittime di violenza da parte delle loro donne. Una realtà a volte dimenticata.

La famiglia si è trasformata e da patriarcale, con funzione anche di cuscinetto in modo da porre rimedio ad alcuni conflitti, è divenuta mononucleare ma anche allargata.

Si è assistito ad una involuzione a dei cambiamenti della struttura familiare che ha perso la rigida cristallizzazione dei ruoli al suo interno. La denuncia delle violenza è diventato un diritto.

A baluardo a difesa della vittima ci sono gli strumenti legislativi a cominciare dalla legge 154 del 2001 che non ha introdotto nuove figure di reato ma che prende in considerazione la famiglia di fatto per giungere al traguardo della legge n.38 del 2009 che definisce gli atti persecutori . Dalla lingua anglosassone è stato adottato il verbo to stalk letteralmente pedinare, tallonare da cui stalking usato per definire gli atti persecutori e di interferenza nella vita privata di una persona . Telefonate, sms, visite “ a sorpresa” o addirittura l’invio di fiori o regali non graditi.

Ma questi interventi legislativi non sono bastati a frenare una ondata di delitti tanto è vero che si è giunti alla legge 119 del 2013.

Al momento nei 338 centri e servizi antiviolenza d ‘Italia si registra un calo del 55% delle denunce dall ‘inizio di questa quarantena.

La violenza domestica non è affatto diminuita , il dolore resta resta confinato in casa.

Le storie di donne violate, abusate , maltrattate sono tante. Alcuni centri antiviolenza purtroppo però hanno dovuto chiudere e sospendere la loro attività a causa di questa pandemia.

In un articolo precedente ho già messo in luce le attività del centro “Noi voce di donne” e della possibilità di formazione che ha offerto a coloro che volevano anche come professionisti avvocati, psicologi , assistenti sociali prestare la loro opera a queste persone ferite nell’anima soprattutto.

Troppo spesso perdono la vita per mano dei loro fidanzati, mariti o ex compagni come è accaduto a Lorena Quaranta studentessa di medicina a Messina. Il fidanzato interrogato ha rivelato che temeva la ragazza lo avesse contagiato col virus Covid 19 ma le analisi hanno smentito .

La violenza è trasversale ad ogni classe economica, sociale e di età.

Federica 71 anni docente di lettere in pensione è in una situazione di rischio , in questo periodo di emergenza sanitaria ma anche economica e sociale, a causa del marito anche se costui è indagato per maltrattamenti e violenza fisica.

Costretta a vivere in quarantena col suo carnefice che la pone a rischio anche contagio uscendo perché le sue denunce sono cadute nel vuoto.

Ha dovuto infatti lasciare la casa protetta dove era ospitata perché aveva bisogno di cure domiciliari.

Il lockdown mette a rischio quindi numerose vite. Ansia, depressione soprattutto in questo periodo particolare colpisce poi molti . Le misure per contenere il Covid 19 ha conseguenze prevedibili che non possono essere trascurate.

La Commissione del Senato ha ottenuto comunque dal governo la garanzia che non vengano sospese le procedure di allontanamento immediato da casa dei coniugi violenti nonostante lo stop dei tribunali.

Il decreto Cura Italia contiene misure contro la violenza e tre milioni di euro sono stati destinati alle case famiglia e centri antiviolenza . Il cambiamento però deve essere però culturale altrimenti le leggi non basteranno.

Le donne non denunciano a volte perché dipendono economicamente dai loro carnefici per questo devono essere aiutate a trovare un lavoro. Inutile dirlo che l ‘epidemia ha complicato anche la situazione economica.

I suicidi o tentativi sono aumentati in questi giorni. Persone già fragili e che vivono situazioni pesanti per relazioni familiari o problemi lavorativi sono preda della disperazione più cieca e pongono fine ad un esistenza dolorosa.