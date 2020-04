Coronavirus. Riflessioni in quarantena di Valeria Civale.

Ma invece ci siamo trovati impreparati ad affrontare questa emergenza sanitaria ma anche alimentare e sociale . I suicidi aumentano e De Luca forse non aveva tutti i torti quando “auspicava” l ‘apertura dei manicomi . Purtroppo le misure non possono essere allentate prima di Pasqua. Al picco deve seguire il valore R 0 uguale zero con un calo decisivo dei contagi. Un caso eccezionale da analizzare quindi si è rivelato quello della provincia di Ferrara dove si è registrata un assenza di contagi ,ma in effetti anche con la peste ci furono situazioni simili.

Il Corona ha però avuto l effetto di mandare in tilt e bloccare anche il sito dell Inps utilizzato per l inoltro delle domande per il reddito d ‘emergenza di seicento euro. Ma tanti sembrano essere esclusi da questemisure di sostegno. La rissa in un supermercato nel napoletano non è un buon segno.

I dati sui contagi sono invece positivi. Si intravede la luce in fondo al tunnel. I dati scientifici sono discordanti . Il virus si diffonde nell’aria secondo alcuni virologi per altri non ci sono evidenze scientifiche.

L’unica trasmissione certa sarebbe per droplets le goccioline che rilasciamo e per contatto.

Dai tristi dati riguardanti le vittime di Corona virus emerge chiaramente una differenza di genere, contagia infatti più uomini che donne che guariscono anche in percentuale maggiore.

La crisi da corona virus è per gli esperti correlata con la distruzione della natura e all’ insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo che . La distruzione degli ecosistemi rende più probabili le epidemie e pandemie . Ora stiamo affrontando una crisi acuta ma ci sarà un post pandemia .

Dovremo tener presente in futuro che circa il 70% degli agenti patogeni è arrivato all’uomo passando prima da altri animali e molte malattie possono essere spiegate dall ‘invasione umana di ecosistemi prima intatti.