Coronavirus. Potrebbero accorciarsi i tempi di attesa per il vaccino, un cerotto-vaccino supera il test sugli animali

Potrebbero accorciarsi i tempi attesa per un vaccino contro il coronavirus. La buona notizia arriva oggi dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e Louis Falo. Sono stati effettuati i primi test sui topi di un vaccino sotto forma di cerotto ed i risultati sono positivi in quanto gli animali, dopo la somministrazione del vaccino, hanno prodotto anticorpi specifici contro il virus. I risultati di questi test iniziali sono stati pubblicati su EBioMedicine, rivista pubblicata da Lancet. Come detto il vaccino si presenta sotto forma di un cerotto che, una volta applicato sulla pelle, rilascia gradualmente il principio attivo. Un prodotto semplice ed anche economico. Come spiegato da Andrea Gambotto si tratta di una specie di cerotto con 400 microaghi che non entrano profondamente nella pelle e in 2-3 minuti si sciolgono, senza dolore e senza sanguinamento, rilasciando l’antigene che scatena la risposta immunitaria, la subunità “S1” della proteina virale “spike”. La possibilità che questo vaccino protegga dal virus Sars Cov 2 è alta ed ora – aggiunge Gambotto – stiamo verificando la capacità di neutralizzare il virus su cellule umane in provetta usando gli anticorpi isolati dai topi vaccinati. Il vaccino è ora al vaglio dell’Food Drug Administration (FDA) e, in caso di autorizzazione, entro un paio di mesi si inizierà la prima sperimentazione su pazienti.