Coronavirus. A Positano esito negativo per un tampone. A Positano, in Costiera Amalfitana, si tira un sospiro di sollievo. E’ arrivato, infatti, il risultato di un tampone, richiesto dal pediatra per un bambino che aveva sintomi influenzali, al fine di scongiurare che fosse Covid-19. Fortunatamente, l’esito è stato negativo ed il tutto è finito per il meglio.