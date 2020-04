Coronavirus, a Porta a Porta il Dott. Coppola rassicura: “Gli anziani in buone condizioni”

Sant’Anastasia – Nella nota casa di riposo “investita” dall’epidemia di Covid-19, 9 anziani sono morti e 34 positivi al coronavirus sui 45 ospitati totali. Anche la nota trasmissione di Rai 1 “Porta a Porta”, condotta da Bruno Vespa, si è occupata di questo caso, intervistando il dottor Antonio Coppola, nominato recentemente dalla direzione strategica ASL Napoli 3 Sud commissario aziendale per la gestione e il coordinamento dell’emergenza Covid-19, riguardante le RSA.”Gli anziani e gli operatori sono ora in buone condizioni. Abbiamo dovuto anche tranquillizzare i parenti che ovviamente erano molto preoccupati” ha spiegato il medico di Castellammare.

Come ormai è noto, i problemi in queste settimane, per quanto riguarda le strutture per anziani, sono assolutamente da primo piano. Qualche giorno fa lo stesso Governatore Vincenzo De Luca ha richiesto controlli nelle strutture, le quali rischiano di diventare dei veri e propri focolai.

Alla Rsa Madonna dell’Arco, di cui si è occupata la trasmissione di Bruno Vespa, i presenti sono tutti in buone condizioni generali e sono stati effettuati i primi tamponi di controllo sui 6 dipendenti positivi. In 3 casi si sono negativizzati e appena riceveranno il risultato del tampone di controllo effettuato, potranno lasciare a breve la struttura. In 2 casi il tampone è ancora positivo ed in uno è da ripetere. La prossima settimana saranno sottoposti al tampone tutti gli ospiti positivi. Sempre la settimana prossima continueranno nelle i sopralluoghi per verificare le misure di contenimento Covid-19 e contestualmente saranno eseguiti i test sierologici su ospiti e operatori.