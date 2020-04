Coronavirus, nuovo pericolo a Scafati: infettati 5 stranieri. L’incubo di un focolaio in una delle città della provincia di Salerno più colpite dall’epidemia di coronavirus diventa sempre più forte. Allarme rosso a Scafati: dopo i 50 casi di positività riscontrati dall’inizio dell’emergenza, c’è un nuovo pericolo. È stata verificata, infatti, la presenza dell’infezione anche fra alcuni componenti della comunità straniera residente in città. Cinque marocchini, infatti, sono stati colpiti dal Covid-19. E, adesso, la paura che il virus possa diffondersi velocemente monta non solo fra i cittadini ma anche fra gli amministratori, scesi in campo per provare ad arginare una questione che preoccupa. E che aveva spinto a lanciare ripetuti allarmi anche per altre zone del territorio della provincia di Salerno, come la Piana del Sele, dove la forte presenza di stranieri – in particolare irregolari – che sfuggono ai controlli rischiano di trasformare quel territorio in una “bomba biologica”.

La ricostruzione. Il primo caso di contagio nella comunità magrebina residente a Scafati risale alla fine della scorsa settimana: un giovane di 38 anni, addetto alla lavorazione di prodotti agricoli in un’azienda del territorio, è stato sottoposto al test diagnostico. L’esito è arrivato dopo poche ore: nonostante lo straniero non mostrasse sintomi riconducibili al Covid, il tampone ha evidenziato la sua positività. Quello che sembrava essere un caso isolato ben presto è diventato un allarme. Nella serata di lunedì, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristoforo Salvati ha annunciato la presenza di altri sei casi di coronavirus in città. Di questi, quattro riguardano altri appartenenti alla comunità magrebina presente a Scafati: si tratta, infatti, di familiari del primo contagiato, tutti residenti nella zona del quartiere Vetrai dove, da tempo, si è stabilita una nutrita comunità di stranieri, perfettamente integrata.

L’allarme. La positività di cinque cittadini stranieri ha subito attivato gli esponenti di Palazzo Mayer, preoccupati di una possibile diffusione ancora maggiore del contagio in città e che, soprattutto, ora venga colpita la comunità straniera. Il sindaco Cristoforo Salvati ha attivato tutti i protocolli del caso. Un lavoro che si è intensificato ieri mattina: «Ho scritto al dipartimento prevenzione collettiva dell’Asl affinché si insista sulla divulgazione delle norme da seguire come distanziamento, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e, laddove possibile, isolamento totale del paziente contagiato», ha spiegato il primo cittadino in una nota, approfondendo poi la questione degli ultimi casi riguardanti gli stranieri residenti a Scafati. «Inoltre adotterò misure specifiche per evitare il diffondersi della pandemia nella comunità magrebina anche rivolgendomi a mediatori linguistici».

Fonte La Città di Salerno