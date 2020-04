Coronavirus, Pasqua in ospedale per Nicola Zanfardino: il post è commovente. “Dio mi ha salvato”

Un post commovente e crudo quello di Nicola Zanfardino, autore napoletano per la Rai, il quale ha pubblicato le foto della sua Pasqua particolare. Zanfardino, infatti, è ricoverato per cause legate al Coronavirus e sta lottando, ancora, nonostante sia vicinissimo alla vittoria di questa battaglia importante.

“Buongiorno mi sono svegliato da poco ho fatto il segno della croce, ho misurato la temperatura 36,1, e ancora seduto sul letto ho pensato che sono felice sono felice della resurrezione di Cristo -ha scritto sul proprio profilo Facebook- sono felice della mia Resurrezione operata da lui che ha ascoltato le mie suppliche, forse le tue preghiere salvandomi dal corona virus, salvandomi dalla morte, sono felice di stare meglio anche se ancora in isolamento, sono felice che tu con i tuoi messaggi anche se non ci vediamo spesso, in qualche modo mi hai dato forza di lottare per vincere.

Sono felice e spero che lo siano presto tutti soprattutto tu e la tua bella famiglia, ora prego per me e per tutta l’umanità e non vi nego che ieri ho pianto davanti al telegiornale quando ho saputo che sono morti altri medici loro si espongono per salvarci invece c’è gente che si espone perché è stupida e non ha capito ancora quanto si soffre, spero che dopo tutto questo il mondo risorga e tutto cambi, un caloroso abbraccio virtuale, che sia una serena e Santa Pasqua auguri AMICI NON HO POSTATO QUESTO MESSAGGIO PER FARVI COMPASSIONE, MA PER DIRVI CHE QUANTO STA ACCADENDO RIGUARDA TUTTI NOI, NON VI LAMENTATE, STATE A CASA, MEGLIO STARE A CASA CHE UN MESE IN OSPEDALE E RIANIMAZIONE, O SOTTO TERRA O PEGGIO ANCORA ESSERE CREMATO!”.

Noi di Positanonews non possiamo fare altre che augurare una pronta guarigione a Nicola: torna più forte di prima!