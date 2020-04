Coronavirus, da Padova arrivano a Napoli 57 camion contenenti prefabbricati: 72 nuovi posti letto

Napoli – Nella tarda serata di ieri è giunto accolto dagli applausi, il lungo cordone di 57 tir che trasportano il materiale per la costruzione della struttura prefabbricata dedicata ai pazienti Covid che sarà realizzato nell’area del parcheggio dell’ospedale del Mare. L’ospedale avrà 72 posti letto in tre moduli ognuno da 24 posti letto in fase di realizzazione. La previsione è che per i giorni successivi a Pasqua potranno aprire i primi due blocchi, che in tutto contengono 48 posti letto in terapia intensiva. Poi se ne aggiungerà un terzo per arrivare al totale previsto di 72.

“All’ingresso del covid center – spiega Antonio Bruno, l’architetto direttore dei lavori dell’Ospedale del Mare da campo – monteremo la camera calda, cioè l’accoglienza delle ambulanze in un tunnel di biocontenimento, il paziente da lì entra nell’ospedale con percorsi già prestabiliti. La Regione ha già acquistato tutti i materiali tecnici e l’arredamento, quindi da domani dobbiamo solo montare”.