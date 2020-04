Coronavirus. Ospedale Boscotrecase in videoconferenza con l’Egitto: “Ecco come stiamo salvando vite”. L’Egitto prende come modello il Covid Hospital di Boscotrecase. Ieri mattina, infatti, si è tenuta una videoconferenza tra l’equipe guidata dal direttore sanitario Savio Marziani ed i colleghi egiziani, durante la quale hanno spiegato come gestire i pazienti positivi. “Dopo le polemiche dei giorni scorsi, questa video conferenza con gli egiziani dimostra come il Covid Center di Boscotrecase sia diventato un modello a livello internazionale” ha detto Marziani. “Abbiamo trasformato in poco più di una settimana un ospedale classico in una struttura completamente dedicata alle malattie infettive e questo non è passato inosservato. Alla videoconferenza erano collegati oltre 80mila medici egiziani, grazie ad una chat di gruppo privata nella quale erano presenti tanti dottori. Ci hanno chiesto come abbiamo riconvertito l’ospedale, quale procedura abbiamo usato e qual è il protocollo nella gestione di un paziente positivo o sospetto positivo. Insomma abbiamo raccontato tutta quanta la nostra esperienza sperando che anche lì si possano salvare tante vite umane” conclude.