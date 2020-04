Coronavirus. Napoli, 18 deceduti in più, la spiegazione dell’Asl. Il resoconto giornaliero del Comune di Napoli dell’Asl Napoli 1 Centro contava 18 morti in più a causa dell’emergenza Coronavirus. Il dato ha fatto allarmare i cittadini napoletani, come specificato dalla nota del Comune di Napoli: “oggi sono presenti specifiche precedentemente non conteggiate alla fonte”.

I deceduti sono, dunque, deceduti nel corso del tempo e non negli ultimi giorni. Non è chiaro, al momento, il numero delle vittime delle ultime 24 ore, con un totale che sale da 60 a 78. D’altro canto, i nuovi contaiati sono appena 7, raggiungendo un totale di casi, dall’inizio dell’emergenza, di 903.

Intanto, buone notizie arrivano dagli ospedali cittadini, dove i guariti nell’ultimo giorno sono stati 22 (per un totale di 271). Inoltre di 45 unità il numero delle persone ricoverate in ospedale: da 150 a 105. In terapia intensiva sono, attualmente, 9 i napoletani ricoverati, 4 in meno rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare, 449 persone, 10 in più rispetto alla giornata precedente.