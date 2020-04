Coronavirus. Montecorvino Pugliano, al via i test rapidi: si parte dalle case di riposo. Ieri, a Montecorvino Pugliano, sono partiti i test rapiti per accertare la presenza di Covid-19. A sottoporsi allo screening sono stati, in primo luogo, gli anzini ed il personale dell casa di riposo “Sica”, effettuando complessivamente 27 test rapidi, 20 a persone anziane e 7 al personale sociosanitario. Tutti sono risultati negativi. I kit sono stati acquistati dal Comune e la fornitura è stata affidata al polo medico “Vitruvio Medic Center”.

Il kit rapido è non solo un prodotto attendibile e sicuro, ma anche di facile utilizzo: bastano poche gocce di sangue ed il riscontro arriva dopo pochi minuti, sonsentendo di conoscere nell’immediato la presenza o meno del Covid-19.

Questa la dichiarazione del sindaco Alessandro Chiola: “Desidero ringraziare la casa di riposo “Sica” per aver condiviso con me e successivamente adottato, già dallo scorso mese di febbraio, misure molte rigide per evitare il contagio da Coronavirus tra gli ospiti della struttura. Ringrazio il dottor Roberto Verrioli, infettivologo e componente del Centro Operativo Comunale per aver supervisionato alle operazioni e il dottor Nicola Trotta, titolare del polo medico “Vitruvio Medic Center”, per aver permesso la celerità dei test. Questa volta non ho potuto abbracciare tutti i nonni presenti nel centro, ma sono certo che presto loro torneranno a farci visita presso la Casa Comunale e qui ritorneremo nuovamente ad abbracciarci con affetto e stima reciproca”.