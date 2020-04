Coronavirus. Il medico sociale dello Stade Reims, positivo al covid 19, si toglie la vita.

Come sappiamo, il Coronavirus ha colpito molti personaggi importanti e non del mondo dello sport: atleti, allenatori, dirigenti, nessuna categoria è stata risparmiata. Moltissimi sono guariti, altri risultano essere ancora positivi ma, purtroppo, c’è anche chi ha lasciato che la paura del virus prendesse il sopravvento. E’ il caso del dottor Bernard Gonzalez, medico sociale dello Stade Reims che, una volta appresa la notizia della sua positività, ha deciso di togliersi la vita. Lo rende noto proprio lo Stade: “Siamo distrutti, oggi lo Stade Reims piange il dottor Bernard Gonzalez. Quello del club, ma anche di centinaia di abitanti di Reims di tutte le età. Era qui da 23 anni”. Il sindaco della città, Arnaud Robinet, ha poi detto che si è trattato di suicidio, “e ho appreso che ha lasciato una lettera in cui ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19”.