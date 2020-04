Coronavirus. Lockdown, si va verso la proroga fino al 3 maggio

Altre due settimane di prolungamento delle attuale misure restrittive e di isolamento previste del Dpcm del premier Giuseppe Conte in scadenza il prossimo 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. Sarebbe questo il piano dell’esecutivo secondo quanto appreso dell’Ansa “da fonti qualificate”.

Il presidente del Consiglio, come già anticipato anche in una intervista concessa alla Bbc, sarebbe in procinto anche di iniziare ad aprire alcune attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria dopo Pasqua, ovviamente legando il ritorno a lavoro con le misure di distanziamento per impedire nuovi contagi da Coronavirus. A tal proposito è in programma un vertice in videoconferenza con Cgil, Cisl e Uil per studiare assieme le misure per riaprire dopo il 13 aprile le prime attività produttive. Diverse le cautele che andranno prese per consentire il ritorno al lavoro: dalla santificazione dei locali alle mascherine obbligatorie, fino alla possibile riduzione dei turni di lavoro per facilitare il distanziamento, oltre al controllo continuo della temperatura per i dipendenti.