Coronavirus, lo sfogo sui social di un infermiere di Tramonti: “Andrà tutto bene bisogna volerlo veramente”

In questo periodo di coronavirus, la realtà presenta il conto, con le persone spinte dalla paura che arrivano ad assumere comportamenti diffamatori. Un infermiere di Tramonti, Dario, attraverso un post sui social racconta quanto vissuto sulla propria pelle, esternando una riflessione su questo momento particolare e delicato, rassicurando su Facebook le persone che è risultato negativo ai test, spiegando ai propri contatti che ha scelto di sottoporsi a quarantena volontaria.

“Il bipolarismo psicotico ai tempi del Covid19 ci porta, per certi aspetti, indietro di molti secoli e si caratterizza da una caccia agli untori, a volte velata dal finto buonismo, a volte esplicita che manca solo di torcia e forcone.

Il concetto di quarantena spesso viene travisato e diventa terreno fertile di innumerevoli storie fantastiche.

Queste e tante altre cose ci sarebbero da dire in relazione agli ultimi avvenimenti sul suolo comunale e alle falle del sistema , ma sarebbe davvero molto lunga e complessa l ‘analisi da affrontare.

Analisi che il sottoscritto essendo in quarantena FIDUCIARIA, priva da ogni vincolo giuridico e ordinanza comunale, dettata unicamente dal mio buon senso e dalla mia etica professionale, ha effettuato in questi giorni a disposizione ma che terrà esclusivamente per se.

C’é un concetto, tuttavia che mi preme rimarcare.

L’essere positivo al Covid19 non é, e non può essere motivo di discriminazione sociale.

Questa malattia non si sceglie.

Tante, troppe le dicerie e le illazioni che si sono sentite in relazione al nucleo familiare, ahimè risultato positivo e di rimando sul sanitario che ha assistito la signora, riconducibile alla mia persona.

Da parte mia piena solidarietà alla famiglia coinvolta in questa spiacevole vicenda e qualora ce ne fosse il bisogno, nei limiti delle capacità e dei miei poteri, se avranno bisogno di aiuto mi troveranno dietro la porta.

Anche se questo dovesse implicare un nuovo tampone e una nuova quarantena.

“Andrà tutto bene”, bisogna volerlo veramente non solo a chiacchiere e parate.”