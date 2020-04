Coronavirus: La quotazione del nostro “Oro Giallo” Amalfitano ha raggiunto il raddoppio

L’evento epocale pandemico di coronavirus, oltre ad aver determinato un disastro sanitario globale, sta sconvolgendo anche l’equilibrio di tutto il mercato agroalimentare, determinando una riduzione del commercio a livello mondiale, con fluttuazioni violente dei prezzi e carenze di alcuni prodotti, come ad esempio del grano.

Tra i vari prodotti di consumo alimentare, anche i limoni, per motivi diversi, nei diversi paesi europei, hanno raddoppiato il prezzo.

Alla scarsa produzione dovuta a cause climatiche, ad alzare le quotazioni, come ha rilevato la Coldiretti, si somma oltre al clima, la maggiore domanda mondiale di questo agrume, che verrebbe adoperato come ingrediente nei disinfettanti naturali, il cui consumo è aumentato proprio a causa del coronavirus.

La richiesta maggiore attualmente si registra in Turchia, e qui conseguentemente si è verificata un’impennata dei prezzi. In questo paese infatti, a causa del coronavirus è aumentato l’uso di disinfettanti naturali, già ampiamente diffusi nell’uso quotidiano, e prodotti per lo più su base alcolica al limone.

Il primo produttore di limoni in Europa è la Spagna, qui però non si è riusciti a far fronte del tutto a questo aumento della domanda, in quanto la produzione è diminuita troppo, per i problemi climatici di quest’anno, che anche qui hanno causato una notevole lievitazione dei prezzi.

Noi italiani siamo il secondo produttore europeo di limoni, con una produzione di ben 3,8 milioni di quintali, raggiunta nel 2019. Al coronavirus che ha determinato l’aumento della domanda dall’estero, si aggiunge anche la maggiore richiesta interna di oltre il 35-40%, visto che questo agrume vanta doti vitaminiche e disinfettanti particolarmente apprezzate da noi italiani.