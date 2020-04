Coronavirus, la Farmacia Elifani sul Plaquenil: “Va somministrato a chi ne ha veramente bisogno, è inutile farne scorta”

La corsa all’approvvigionamento del Plaquenil, avvenuta nelle scorse settimane come in tante città italiane, sembra essere inutile e dannosa in questa emergenza coronavirus. Come ci spiega la Farmacia Elifani di Meta, il noto farmaco a base di idrossiclorochina, “va somministrato a chi ne ha veramente bisogno – quindi sottolineano i farmacisti – è inutile farne scorta”. “C’è stato un assalto alla farmacia per questo medicinale, noi ci procuriamo scorte in maniera tempestiva, ma invitiamo fortemente a non fare approvvigionamenti di queste scorte – ci dice la Farmacia Elifani – perché si sottraggono a chi necessita veramente di questo medicinale, ed il Plaquenil è un farmaco con particolari controindicazioni data la sua tossicità, quindi si richiede la ricetta medica e deve essere somministrato solo quando c’è seriamente il problema.” Il vecchio antimalarico, disponibile in compresse già da metà anni Cinquanta, è balzato all’onore della cronaca soprattutto per il suo impiego al Cotugno di Napoli: con la formulazione del Plaquenil prodotto da Sanofi, utilizzato specialmente per trattare lupus eritematoso sistemico e l’artrite reumatoide, negli ultimi tempi è diventato una merce rara su tutto il territorio nazionale, togliendo purtroppo le possibilità di avere una terapia a chi ha invece un immediato bisogno per curare il covid.