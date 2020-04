Coronavirus in Italia. Molto incoraggianti i dati di oggi diffusi dalla Protezione Civile, dimezzato il numero dei nuovi casi

Coronavirus in Italia. I dati diffusi oggi dalla Protezione civile sono veramente incoraggianti. I nuovi casi sono 675 contro i 1.363 di ieri. I contagiati al lordo di guariti e deceduti sono 2.972 contro i 3.153 di ieri.

I deceduti sono 602 a fronte dei 566 di ieri. Ricordiamo ancora una volta che il numero dei deceduti in aumento è dovuto al fatto che stiamo parlando di persone ammalatesi già da tempo e le cui condizioni si presentavo purtroppo critiche. Per vedere scendere la curva dei decessi bisognerà attendere più tempo perché viaggia in ritardo rispetto a quella dei nuovi casi e del totale dei contagi. Continuiamo a rispettare le norme, restiamo in casa ed usciamo solo per motivi di comprovata necessità. Aiutiamo a far scendere ulteriormente i numeri.