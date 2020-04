Coronavirus in Italia . I dati del 14 aprile, meno contagiati ( 675) più guariti ( 1.695) si liberano posti letto , i numeri non significano nulla se non si prova ad interpetrarli. Stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile oggi i positivi sono stati 675 (ieri erano 1.363), 602 i morti delle ultime 24 ore (566 ieri), i guariti sono 1.695 contro i 1.224 di ieri. I decessi totali hanno superato i 21 mila mentre i guariti superano i 37 mila.

I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.972 (ieri 3.153).

Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3.186 persone, 74 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28.011 persone, 12 meno di ieri.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 156.363 (4.092 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 4694). I tamponi fatti oggi sono stati 26.779, (ieri 3.6717).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 9 tamponi fatti, l’11,1%.

Il numero di casi totali italiani che hanno contratto il coronavirus tocca quota 162.488. Di questi, 104.291 risultano ancora positivi.

In Lombardia sono 1.012 i nuovi positivi in 24 ore, erano stati 1.262 il giorno prima, e così il totale di quanti sono ufficialmente contagiati (perché sottoposti a tampone) arriva a 61.326, ma con soli 3.778 processati in un giorno.

I ricoverati in terapia intensiva arrivano a 1.122, 21 in meno rispetto al giorno prima (quando il calo era di 33 persone uscite da quel reparto), i ricoverati in totale sono 12.077, più 49, e i dimessi 743. Il numero dei decessi resta sostanzialmente stabile: 241 in 24 ore, il giorno prima erano stati 280, il numero totale arriva a 11.142 persone morte per coronavirus.