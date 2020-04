Coronavirus e influenza “Spagnola” cento anni fa la Pandemia che ha molti punti in comune. Historia magistra vitae

Historia magistra vitae. La storia è maestra di vita. Questo ci dicevano a scuola e in effetti se andiamo a ritroso nella storia troviamo molti punti in comuni con quello che sta succedendo oggi, solo che l’umanità è più avanti scientificamente, ma non troppo, visto che mezzo pianeta è in ginocchio. Intanto sgombriamo la mente da un equivoco terminologico , l’influenza spagnola non viene dalla Spagna. Anzi probabilmente viene anche essa dall’Asia se non proprio dalla Cina, come pure la peste, poi forse passata per la Francia, però in Spagna c’era maggiore libertà di stampa e se ne parlava. Altrove c’era la guerra e i militari, grazie alla censura, morivano non solo per le battaglie e i bombardamenti ma anche per l’epidemia, visto che erano ammassati l’un l’altro. Sia con la Peste che con la “Spagnola” c’è stato il fenomeno del “dagli all’untore”, durante la Peste se la presero con gli ebrei, poi con i cinesi a inizio secolo per un’altra forma di peste in America. Anhe la “Spagnola” si diffuse ovunque e si salvò solo chi adottò il distanziamento sociale, colpiva i polmoni, come fa il Coronavirus Covid-19, che poi i coronavirus è una famiglia di virus influenzali, e chi si riusciva a curare i polmoni riusciva a salvarsi. Un dato che sicuramente potrebbe ripresentarsi è che alla fine della prima emergenza, che andò da gennaio a maggio circa, poi vi fu un ritorno più violento a inizio autunno, i morti furono 50 milioni, rispetto a queste cifre e a quella situazione il Covid è nulla. L’unica cosa positiva è che in qualche paese si resero conto che occorreva migliorare il sistema sanitario, prima esclusivamente per ricchi, perchè se il tuo operaio ha la peste poi te la trasmette, in buona sostanza si è capito che il sistema sanitario pubblico va rafforzato per tutti, ma molti lo hanno dimenticato. Certamente le situazioni sono diverse, la popolazione mondiale era meno organizzata, usciva da una guerra stremante, non era dotata delle strumentazioni scientifiche odierne, quindi ci sono aspetti che fanno ragionevolmente pensare che non si ripeterà lo stesso scenario, ma una riflessione è giusta. Noi di Positanonews, ovviamente, non siamo scienziati ne storici, vogliamo solo riflettere su queste analogie, sulle quali le scuole potrebbero focalizzare gli studi, per poter anche capire i possibili scenari futuri . L’insegnamento della storia? Non solo quella antica , ma anche quella odierna, come è sotto gli occhi di tutti. Il sistema sanitario va potenziato e non possiamo permetterci più di trascurarlo come abbiamo fatto ultimamente, la classe politica si è arricchita, mentre un infermiere rischia la vita per poco più di mille euro al mese, e lo stipendio di Ronaldo servirebbe a pagarne mille…Vi proponiamo un servizio dell’ottimo Focus

Un centinaio di anni fa, il mondo che si stava riprendendo dalla brutalità della Prima Guerra Mondiale si ritrovò ben presto “in trincea” contro un nemico invisibile e letale: l’influenza spagnola, la prima pandemia moderna causata dal virus H1N1, che tra il 1918 e il 1919 uccise tra i 50 e i 100 milioni di persone. Mentre cerchiamo di orientarci tra le notizie sull’attuale pandemia da COVID-19, assai meno estesa e meno letale, ci sono alcune considerazioni utili che abbiamo imparato dalla spagnola e che ben si applicano alla situazione odierna.

IL RISCHIO POLMONITE. Nei casi più gravi di COVID-19, così come di influenza spagnola, la morte sopraggiunge e sopraggiungeva spesso a causa della polmonite. Il coronavirus SARS-CoV-2 può raggiungere le vie aree profonde fino a danneggiare i polmoni e interferire con la corretta ossigenazione del sangue, mentre il sistema immunitario è già da giorni impegnato a contrastare il patogeno. Le persone più deboli di salute e con difese più compromesse, come gli anziani, sono più suscettibili alle infezioni che possono causare polmonite.

NESSUNO È IMMUNE. Nessun Paese può sperare – realisticamente – di non essere toccato dalla COVID-19: come vanno ripetendo gli scienziati dell’OMS, non è questione di se, ma di quando. Nel 1918 il trasporto aereo era appena agli esordi, e l’influenza spagnola impiegò più tempo a diffondersi per il Pianeta. In alcuni luoghi arrivò dopo mesi, viaggiando in traghetto o in ferrovia, ma alla fine poche realtà furono realmente risparmiate. Una di queste fu – racconta BBC Future – la comunità di Bristol Bay, in Alaska, che in risposta all’epidemia chiuse le scuole, bandì ogni occasione di pubblica socialità e isolò la sua principale strada di accesso al resto del mondo. Misure di contenimento dal sapore di nuovo familiare, in questo inizio 2020.

VIRUS DIVERSI PRENDONO DI MIRA FASCE DI POPOLAZIONE DIVERSE. Anche i giovani possono sviluppare sintomi gravi da COVID-19, ma la popolazione anziana è considerata quella maggiormente a rischio di contrarre forme serie della malattia. L’efficienza del sistema immunitario va generalmente sfumando con l’età: questa caratteristica è un fattore di rischio nel caso del nuovo coronavirus e lo è con molte altre malattie, ma paradossalmente risultò protettiva negli anni dell’influenza spagnola.

Quel ceppo di H1N1 colpiva in maniera talmente violenta e repentina da scatenare, nei sistemi immunitari più giovani e reattivi, una tempesta di citochine (molecole proteiche che inducono le cellule a resistere alle infezioni). Questa reazione incontrollata inondava di fluidi i polmoni costruendo la base per nuove infezioni e ostruendo le vie respiratorie. Persone con un sistema immunitario più debole, come gli anziani, ebbero reazioni immunitarie meno eccessive e furono meno interessate da casi gravi; la fascia anziana della popolazione era inoltre sopravvissuta a un simile ceppo di influenza circolato negli anni Trenta del 1800, ed era forse protetta da una forma parziale di immunità.

L’IMPORTANZA DEI SISTEMI SANITARI PUBBLICI. La pandemia di influenza spagnola contribuì a rafforzare l’idea della necessità di sistemi sanitari pubblici: in molti luoghi, ieri più di oggi, solo le persone più facoltose potevano permettersi di farsi curare. Ma come stiamo vedendo in queste settimane, i virus colpiscono in modo “democratico”, senza distinzioni di reddito e nazionalità: non possiamo permetterci che qualcuno che teme di avere i sintomi del nuovo coronavirus continui a lavorare perché senza assicurazione sanitaria, perché nel suo Paese si pagano cure e tamponi o perché rischia di perdere il lavoro.