Coronavirus. Incoraggianti i dati nazionali di oggi, in forte calo il numero dei contagi. Diminuiscono anche i decessi

I dati nazionali diffusi oggi dalla Protezione Civile sono molto incoraggianti con – 3.106 nuovi casi contro i – 548 di ieri, i contagiati al lordo di guariti e deceduti sono 1.872 contro i 2.086 di ieri. Diminuiscono anche i decessi che oggi sono 285 a fronte dei 323 di ieri. Oggi solo il 2,7% dei tamponi esaminati è risultato positivo. I dati positivi non ci autorizzano ovviamente ad abbassare la guardia bensì a proseguire in questa direzione. Restiamo a casa ed usciamo solo per necessità, i dati stanno ripagando i nostri sforzi. Non stanchiamoci proprio ora.