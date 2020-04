Coronavirus. Fase 2, dal 4 maggio cambia il modulo di autocertificazione con l’aggiunta di una quarta motivazione: la visita ai congiunti

Con la Fase 2 sarà sempre necessario utilizzare l’autocertificazione per i propri spostamenti ma il modulo cambia. Al momento ancora non si sa con precisione quando il nuovo modulo sarà disponibile. Quello che si sa è che dovrà comunque essere utilizzato a partire dal 4 maggio ed almeno per altre due settimane, poi si vedrà.

Nella nuova autocertificazione, oltre alle tre motivazioni già presenti per giustificare il proprio allontanamento da casa (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute), se ne aggiungerà una quarta, ovvero l’incontro con i congiunti. In queste ultime ore si sta dibattendo molto per capire chi siano effettivamente i famosi “congiunti”. Ebbene, per congiunti si intendono parenti fino all’ottavo grado ed affini (ovvero suoceri, nuore, generi, con i quali però il legame non è ritenuto valido in caso di scioglimento del matrimonio), coniugi, conviventi, fratelli, sorelle, genitori, nonni, zii, cugini, ma anche fidanzati ed affetti stabili. Ovviamente sempre mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro ed indossando la mascherina di protezione individuale. Sono vietate riunioni di famiglia ed assembramenti.

In attesa della presentazione del nuovo modulo di autocertificazione si continuerà ad utilizzare quello attualmente in vigore, che potete scaricare cliccando QUI