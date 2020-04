Coronavirus. Il Diario di quarantena di Valeria Civale, parte nona

Ieri sera l ‘ultimo Dpcm che non è una brutta parola ma l’acronimo per Decreto del presidente del consiglio dei ministri che contiene i provvedimenti del Governo in merito a questa emergenza sanitaria che è diventata però anche economica e sociale come ho già precisato nelle precedenti pagine di questo diario di quarantena.

Iniziando a leggere il primo articolo del documento sorgono però diversi interrogativi. Non a caso molti come Alessandro Sallusti, direttore de “ Il Giornale” ieri intervenuto alla trasmissione di Giletti “ Non è L’arena “si è mostrato molto critico nei confronti del Governo e delle sue decisioni che condizioneranno la vita degli Italiani nel prossimo mese. In primis bisogna chiarire che l’autocertificazione resta per gli spostamenti. Speranza , ministro ministro della salute pare si sia impuntato a tal proposito.

Sono consentite le visite all’interno della propria regione ai congiunti. Ma chi sarebbero i nostri congiunti?. Moglie, fratelli, nonni, zie ma i cugini o soprattutto i compagni con cui non si convive e non si è uniti nel vincolo del matrimonio ? Pare di si da quanto si è lasciato intendere nella conferenza stampa della scorsa sera.

Ma a questo si aggiunge un altro dubbio che lascia perplessi . Un decreto legge può scegliere chi ci si possa incontrare, in questo caso i congiunti ma perché non poter ricongiungersi con un caro amico, una fidanzata. Mi pare ingiusto ma pare sia stata fatta una certa apertura in tal senso. Un altro punto non chiaro del decreto legge era quello relativo alle seconde case verso cui era proibito recarsi durante le festività pasquali come tutti ricorderanno bene . I sindaci di Capri , Anacapri infatti furono molti fermi nel contrastare gli sbarchi sulle isole. In questo caso sembra consentito.

Ma nel mondo oppresso dall’incubo sanitario oltre a chi soffre c’è chi arricchisce o coglie l’occasione per provare a far soldi con la corsa all’oro, ovvero i farmaci che contrastano questa malattia.

Per non parlare delle app per tracciamento e videosorveglianza .

Un altro settore in forte espansione è quello del commercio online essendo le attività commerciali chiuse.

In prima fila dobbiamo quindi collocare Jeff Bezos , principale azionista di Amazon. I mutamenti nei trasporti e nelle rotte commerciali ha lasciato poi spazio a speculazioni da parte dei grossisti a danno dei consumatori che si sono trovano i prezzi aumentati. Inoltre coi cinema chiusi Netflix ha aumentato i suoi incassi. Il distanziamento sociale ha favorito poi l’utilizzo di applicazioni per video conferenze e videochiamate come Zoom.

Molte attività stanno però soffrendo questo blockdown come parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti e il settore turistico che costituisce il 13% del pil italiano . Le attività extralberghiere casa vacanze , bed and breakfast sono state escluse da ogni forma di aiuto o sostegno se gestite in forma non imprenditoriale pur pagando regolarmente le tasse. I loro gestori dovranno poi alla riapertura, la cui data resta ancora una incognita, provvedere alla sanificazione degli ambienti in cui ospitano ad ogni arrivo e partenza e utilizzare guanti e mascherine. Molti bar e ristoranti che potrebbero lavorare con la consegna a domicilio scelgono in tale contesto di non aprire.

Andrea Martucci , del Partito democratico chiede al Governo con un post su facebook di ripensare l’apertura di parrucchieri, centri . Troppo lunga l ‘attesa del 1 giugno , che po tra l’altro è lunedì giorno di riposo in genere per questi lavoratori. L ‘ Italia quindi con questo scenario cupo rischia fortemente di rimanere indietro rispetto agli altri paesi europei come Germania, Olanda per crescita pur se queste nazioni sono state colpita da questa epidemia. In Campania intanto si attende una ordinanza di De Luca.