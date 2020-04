Coronavirus. Diario di quarantena di Valeria Civale: “Liberazione nazifascista e libertà di movimento”

Oggi 25 aprile si festeggia la liberazione nazifascista ma noi cittadini italiani non abbiamo riacquisito la nostra libertà di movimento che ci è stata tolta a causa dell ‘epidemia da Corona virus.

Impressionano quindi le immagini del Presidente Mattarella che con mascherina si reca da solo ad omaggiare il milite ignoto all ‘altare della Patria. Il valore della memoria collettiva in questi giorni acquisisce un significato diverso con questo clima spettrale in tutta Italia , da Nord e Sud. Dove solo non molti mesi fa i turisti e i residenti sedevano a tavolino o prendevano il sole in spiaggia magari c’è il deserto. Piazza Venezia è completamente vuota come sono state le piazze di tutte le nostre belle città in questi giorni ormai da quasi due mesi.

Col passare dei giorni accanto ai morti aumentano i danni per l’economia , il Pil il prodotto interno lordo ormai è in caduta linea e la gente in difficoltà si reca anche al Monte dei pegni per racimolare quel poco per fare la spesa e comprare il necessario. Le diseguaglianze economiche si avvertiranno sempre più.

Ormai ora che ci è stata tolta tutti abbiamo compreso il valore della libertà.

Aspettiamo con ansia e trepidazione la data del 4 maggio in cui potremmo muoverci più liberamente e senza mostrare l’autocertificazione che ci consente di andare a far la spesa o recarci dal medico per una visita. Tolto anche il diritto di dare l ultimo saluto ai nostri cari e di celebrare le messe. La Costituzione è stata sospesa e i diritti sanciti a partire dall articolo uno della legge fondamentale dello Stato “ L’ italia è una repubblica fondata sul lavoro..”

C è gente che vorrebbe tornare a breve a come vivevamo prima di quest’ epidemia e riprendere la movida e De Luca, assurto a imperatore per la fermezza con cui ha gestito questa emergenza, è stato pronto a rispondergli con la sua consueta ironia. A proposito del destino della Campania non perde l occasione il governatore per augurarsi che le elezioni si svolgeranno il prossimo mese di luglio.

I punti ignoti su cosa ci attenderà sono ancora tanti e riguardano soprattutto il vaccino perché il virus muta velocemente. Sarà necessario comunque renderlo disponibile a tutti e superare gli interessi dei paesi di avere un monopolio. Timori poi riguardano la possibilità di una seconda ondata autunnale.

Come sottolinea Antonio Scutari , scrittore che ha casa a Ravello ma vive a Milano, il fatto che la Lombardia la regione più ricca d’ Italia non sia riuscita a contenere questa epidemia è dovuta al fallimento della medicina di base . Inoltre lo scrittore di M uscito lo scorso anno sulla figura di Mussolini ritiene che riaprire bar, ristoranti senza piangere i nostri morti sarebbe come perdere la dignità di uomini meritevoli di libertà.

Intanto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri annuncia l’avvio dal quattro maggio dei test sierologici a campione su 150 mila persone . Riguardo invece le mascherine sarà stabilito un prezzo unico per evitare appunto speculazioni e si sta lavorando per azzerare le importazioni di questo prodotto che diventerà obbligatorio.

Intanto l ‘Oms conferma che non ci sono prove scientifiche che le persone guarite da Covid 19 sviluppano anticorpi che proteggono da una seconda infezione. C’è da augurarsi che dopo questa pestilenza come avvenuto con le altre ci sia una una rinascita e noi Italiani riscopriamo il valore dell’unità nazionale non solo guardando la partita della nazionale. Alla sottoscritta comunque guardare le frecce tricolori sfrecciare nel cielo emoziona tanto. Un modello da seguire per altre aziende che riapriranno potrebbe essere la Ferrari.

Nella fabbrica del cavallino si sta infatti pensando a come gestire la riapertura , il dopo blackout. Sono stati predisposti punti di sanificazione, screening ed esami del sangue sui lavoratori per garantire la sicurezza ..

Predisposte anche bombole di ossigeno per eventuali casi gravi e distanze di sicurezza nelle mense della fabbrica. Ma la Ferrari ha messo a disposizione anche il proprio patrimonio tecnologico per strumenti medici per questa emergenza. Inoltre si è evitato di ricorrere per i propri lavoratori alla cassa integrazione per evitare di gravare sulle tasche dello Stato.

Io non credo che questa epidemia sia una punizione divina per l’aborto, l’omosessualità o addirittura per gli “errori “di Papa Francesco e la sua apertura a divorziati . Bergoglio è addirittura accusato di idolatria dal cardinale Burke, molto vicino a Matteo Salvini. Curioso quindi che il leader della Lega sia divorziato e il Papa sia criticato dal religioso per le sue posizioni pro divorziati.