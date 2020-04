Coronavirus. I dati nazionali , oggi in terapia intensiva 2.936 persone, 143 in meno di ieri come dice il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia delle 18

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile oggi i positivi sono stati 1189 (ieri erano 1.127), 525 i morti delle ultime 24 ore (578 ieri), i guariti sono 2.072 contro i 962 di ieri. I decessi totali hanno superato i 22 mila mentre i guariti superano i 40 mila.

I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.786 (ieri 2.667).

Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 2.936 persone, 143 meno di ieri. Sono 26.893 persone, 750 meno di ieri: è il calo giornaliero più netto da inizio epidemia.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 168.941. 60.999 tamponi (ieri 43.715), il numero più alto di sempre..

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 16,1 tamponi fatti, il 6,2, allo stesso livell del 6,1 di ieri e secondo miglior valore da inizio epidemia.

Il numero di casi totali italiani che hanno contratto il coronavirus tocca quota 168.941. Di questi, 106.607 risultano ancora positivi.