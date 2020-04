Coronavirus, dal 4 maggio via al montaggio degli stabilimenti balneari

Ancora non è una notizia ufficiale, ma pare in dirittura d’arrivo il comunicato ufficiale circa la possibilità di montaggio degli stabilimenti balneari. A parlarne è stato il Sindacato dei Balneatori, il quale ha fatto presente come, una volta arrivate le disposizioni del Ministero della Salute, si potrà probabilmente procedere al montaggio già dal prossimo 4 maggio.

Ci sarebbe stato un incontro tra il governatore Vincenzo De Luca e il presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari, Marcello Giocondo, durante il quale si sarebbe parlato, appunto di questa data.

Tra le disposizioni probabili del Ministero della Salute, sicuramente ci sarà la necessità di far lavorare gli operai in sicurezza, prendendo tutte le precauzioni del caso: misurazione di temperatura corporea, guanti, mascherine, distanziamento.

Ancora non è chiaro come verrà portato avanti il montaggio, quanta distanza dovrà esserci tra un ombrellone e l’altro.