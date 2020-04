Coronavirus Covid-19, ASL Salerno: sono arrivati i primi tre ventilatori polmonari per l’ospedale di Sapri - Cav. N. H. don Attilio De Lisa

Comune di Sanza – Diocesi di Teggiano-Policastro. Nella mattinata di ieri sono stati consegnati al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri i primi tre ventilatori polmonari. Sono stati acquistati grazie alla raccolta fondi

Nella mattinata di ieri sono stati consegnati all’ospedale di Sapri i primi tre ventilatori polmonari. Sono stati acquistati grazie alla raccolta fondi organizzata da Gruppo Eventi, Terre del Bussento e Cicas Sapri, con la preziosa collaborazione della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e dei Comuni del Distretto Sanitario 71.

Coronavirus, arrivati i primi tre ventilatori polmonari per l’ospedale di Sapri

Il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sapri Rocco Calabrese ha ricevuto i ventilatori polmonari dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile in rappresentanza del Distretto Sanitario 71. Presenti anche i Sindaci di Centola Carmelo Stanziola, di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo, di Torraca Domenico Bianco, di Alfano Elena Gerardo e l’assessore Gianfranco Lettieri per il comune di Tortorella.

Il sindaco

“E’ una prima consegna e siamo molto contenti di come sta procedendo la raccolta -. Grazie a tutti i partners dell’iniziativa e grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito con le donazioni. Abbiamo la necessità di continuare a reperire materiale per il nostro ospedale anche se in questo momento storico non è semplicissimo come noto, ma appena ci è possibile non perdiamo tempo” dice il Sindaco di Sapri Antonio Gentile in qualità di presidente del Distretto Sanitario 71.

Infine il Cav. N. H. don Attilio De Lisa sottolinea e ricorda adesso sia al Sindaco di Sapri che al Direttore Sanitario e chi fa le veci di provvedere a fornire ai dipendenti come il Sottoscritto i dispositivi giornalieri di protezione di tutela che non c’è fino ad oggi quindi da utilizzare e cambiare tutti i giorni compreso mascherine idonee,ecc..