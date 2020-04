Coronavirus in Costa d’Amalfi. Sanzioni a chi voleva aprire l’alimentari pur essendo in querantena a Tramonti e a coppia intenta a chiacchierare a Positano . Sono tanti gli interventi dei carabinieri in Costiera amalfitana per applicare le sanzioni per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus Covid-19. A Tramonti, con 6 casi, sono stati messi in quarantena in diversi, fra questi anche chi stamattina voleva aprire il proprio negozio di alimentari. Da qui è scattata una nuova sanzione con denuncia penale, per il mancato rispetto delle disposizioni dell’autorità, mentre a Positano è stata sanzionata una coppia di amici intenta a chiacchierare la vigilia di Pasqua alla Chiesa Nuova, sui muretti di fronte ai negozi di alimenti.