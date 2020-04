Coronavirus in Costa d’Amalfi. Sanzioni a chi voleva aprire l’alimentari pur essendo in quarantena a Tramonti e a coppia intenta a chiacchierare a Positano . Sono tanti gli interventi dei carabinieri in Costiera amalfitana per applicare le sanzioni per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus Covid-19. A Tramonti, con 6 casi, sono stati messi in quarantena in diversi, fra questi anche chi stamattina voleva aprire il proprio negozio di alimentari. Da qui è scattata una nuova sanzione con denuncia penale, per il mancato rispetto delle disposizioni dell’autorità, mentre a Positano è stata sanzionata una coppia di amici intenta a chiacchierare la vigilia di Pasqua alla Chiesa Nuova, sui muretti di fronte ai negozi di alimenti.

Preoccupante il caso di Tramonti. Il titolare era in quarantena perchè rientrante nel circuito dei possibili contatti dei sei contagiati . Per cui poteva essere a rischio Coronavirus Covid-19. Al momento Tramonti, con sei casi, è il secondo paese più colpito dopo Vietri sul mare in Costiera amalfitana. Poi ci sono Cetara, Maiori, Ravello, Praiano e Conca dei Marini con un singolo caso a Comune .

Nel resto della Divina vi sono stati vari interventi per piccoli possibili assembramenti , segnalati dai vicini, di famiglie sui terrazzi, ma nulla che rientrasse in comportamenti sanzionabili. I controlli sono stati ferrei dalla provincia di Salerrno a quella di Napoli per quanto riguarda l’area della Campania di cui ci occupiamo.