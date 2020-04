Coronavirus. Conte in diretta per gli aggiornamenti: restrizioni fino al 3 maggio, dal 14 aprile riaprono librerie e negozi per bambini.

Nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte questa sera, per tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Le misure restrittive adottate fino ad ora stanno dando i loro frutti, ragion per cui, per non vanificare gli sforzi di tutti gli italiani, saranno prorogate fino al 3 maggio, dopo il ponte del Primo Maggio.

D’altro canto, però, a partire dal 14 aprile, riapriranno cartolibrerie, librerie, negozi per bambini ed alcune attività produttive.