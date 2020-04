Coronavirus, nuovo caso positivo a Massa Lubrense. A renderlo noto il sindaco Lorenzo Balducelli

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli rende noto che: «Purtroppo devo comunicarvi che c’è un nuovo caso di positività al COVID-19 di un nostro concittadino. Le condizioni di salute sono buone e non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Al momento il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, insieme al medico di base, ha già effettuato l’indagine epidemiologica per stabilire i contatti avuti adottando i necessari provvedimenti. Appena possibile saranno eseguiti i tamponi a tutti i contatti che in questo momento si trovano già in isolamento. Sono queste le prime notizie appena pervenute.

Capisco la stanchezza e l’esaurimento delle forze di molti, ma questo caso ci conferma ancora quanto più volte vi ho detto: non è il momento di rilassarci. Bisogna cercare di ritornare alla “normalità”, ma bisogna farlo con grande senso di responsabilità e con grande attenzione. Stiamo tutti vivendo un periodo di grande prova, lo capisco, ma non è il momento di arrenderci».