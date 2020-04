Coronavirus: Carabinieri consegnano tablet ad alunni in Campania, Tofalo li ringrazia

Roma, 17 aprile 2020. “Grazie all’intervento dell’Arma dei Carabinieri proseguono le lezioni scolastiche anche in questo periodo di grave emergenza. Per garantire alle famiglie più bisognose la continuità didattica dei propri figli, alcuni dirigenti scolastici della Campania hanno chiesto l’aiuto dei Carabinieri per consegnare presso le residenze degli studenti oltre 50 tablet”, scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa.

“Collaborazioni di questo tipo sono in corso anche in altre regioni d’Italia. Un gesto di grande solidarietà da parte dei nostri Carabinieri sempre vicini ai cittadini e pronti a rispondere ad ogni necessità”, aggiunge Tofalo esprimendo “grande apprezzamento per il lavoro straordinario che consente di far sentire ancora di più la vicinanza delle Istituzioni a tutta la popolazione”.