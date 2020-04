Coronavirus Campania, oggi 44 positivi su 3007 tamponi, ora bisogna fare massima attenzione nella ‘fase 2’

La Regione Campania comunica il bollettino serale dell’andamento delle infezioni da coronavirus, oggi sono risultati positivi 44 tamponi su un totale di 3007, il 15 per cento circa, Ora l’attenzione è puntata sulla cosidetta ‘fase 2’ , nella quale con l’apertura delle attività si rischia un secondo picco se non si utilizzano tutte le accortenze del caso, come ci ha confermato in collegamento telefonico con il direttore durante il tg il dott. Giuseppe Fiorentino, responsabile del reparto di terapia sub intensiva del Cotugno di Napoli : oggi la nostra struttura ha dei posti che si sono liberati, ma ci stiamo preparando per un secondi picco alla fine del lockdown ed un eventuale terzo a settembre.

I risultati di oggi della Regione Campania :

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 541 tamponi di cui 14 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 542 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 75 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 236 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 206 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 128 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 175 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 631 tamponi di cui 9 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 96 tamponi, di cui 2 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 88 tamponi, di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 70 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 219 tamponi, di cui 6 risultati positivi.

Positivi di oggi: 44

Tamponi di oggi: 3.007

Totale complessivo positivi Campania: 4.282

Totale complessivo tamponi Campania: 61.331