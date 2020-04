napoli. Coronavirus in Campania, per la prima volta i guariti superano i morti . L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto il bollettino regionale ripartito per Province e relativo ai dati raccolti ieri sera.

A ieri sera, dunque, in Campania sono attualmente positive 3.769 persone e sono stati efettuati in totale più di 38mila tamponi. Le persone decedute sono 260 mentre il numero dei guariti, per la prima volta, stacca di molto quello dei deceduti: sono 415 (di cui 299 totalmente guariti e 116 clinicamente guariti).

Il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi della Campania ripartiti per province:

Provincia di Napoli: 2.010 (di cui 813 Napoli Città e 1197 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 557

Provincia di Avellino: 402

Provincia di Caserta: 387

Provincia di Benevento: 157

Altri in fase di verifica Asl: 256